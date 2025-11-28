ПП–ДБ организират нов протест срещу проектобюджета

НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ИЗЛЪЖАТ! Това е надсловът на новия протест срещу проектобюджета за 2026 г., обявен от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“. Той ще се проведе в понеделник от 18:00 ч. пред сградата на бившия Партиен дом, където заседава Народното събрание. Демонстрацията бе обявена чрез социалните мрежи само часове след остър сблъсък между представители на коалицията и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ОГРАБЯТ!, пишат от ПП-ДБ. ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с „Ново начало“ и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни. Ще им позволим ли? Само заедно можем да ги спрем! Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.“

По-рано през деня Асен Василев и Ивайло Мирчев влязоха в директен спор с Борисов в кулоарите на парламента по повод съдбата на бюджета. От ПП–ДБ обвиниха лидера на ГЕРБ, че не възнамерява да оттегли проектобюджета, а ще го „преправя на коляно“ с коалиционните си партньори. Василев подчерта, че подобен подход е недопустим, тъй като изисква преработка на цялата макрорамка, включително за 2027 и 2028 година.

Словесната схватка се изостри, след като Борисов омаловажи масовия протест от 26 ноември, определяйки го като „протест на АИКБ“. В отговор Василев заяви, че ПП–ДБ ще организират ново недоволство, за да покажат „чий е протестът“.

Изображение: Продължаваме Промяната/Фейсбук