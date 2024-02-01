Шофьор с 2,5 промила алкохол попадна в ареста

Солидно почерпен шофьор заловиха снощи полицаи от РУ-Труд. Малко преди 23 ч., в Съединение, те спрели за проверка лек автомобил „Шкода“. Оказало се, че зад волана е 39-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чиято проба с дрегер отчела над 2,5 промила алкохол. Той е задържан за едно денонощие, образувано е бързо производство.

Няколко часа по-рано друг нарушител на пътя, на 28 години, попаднал в полицията в Хисаря. Той бил хванат край жп прелез на гара Калояново да управлява лек автомобил „БМВ“ под въздействие на наркотици.

По обяд в подобно неадекватно състояние бил и 23-годишен шофьор на лек автомобил „Мерцедес“, установен от патрул на Пето РУ на бул. „Асеновградско шосе“.