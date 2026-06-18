В концерта „Пеещите котенца и приятели“ са включени 10 съвременни детски песни на пловдивския композитор Невена Кючукова. Темата на спектакъла е „Децата и морето“. Някои от песните ще прозвучат за първи път пред пловдивската публика. Повечето от тях са участвали в конкурси у нас и в чужбина и са спечелили призови места – златни и сребърни медали.

„Идеята е да създадем празник за децата в началото на лятото, да покажем талантливите малки таланти на Пловдив и областта, които пеят, танцуват и развиват своите артистични и спортни умения“, споделя Невена Кючукова, която организира спектакъла.

На сцената в лятно кино „Орфей“ ще се изявят солистите от вокална група „Пеещите котенца“, малчугани от детските градини „Снежанка“, „Велимира“, „Вяра“, „Зора“, „Захарно петле“ и „Малина“, както и ДГ „Бисер“ от с. Труд. На сцената ще се представят и възпитаници на спортен клуб „Божилова – бойни спортове“ по джудо и техния треньор Александър Христов. Преди 2 години заедно с „Пеещите котенца“ те се включиха в празника на Пловдив – 6 септември, който се проведе на площад „Стефан Стамболов“ и бе организиран от Община Пловдив и отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Своя дебют пред публика ще направи песента „Деца на море“, която Невена Кючукова създаде преди месеци и вече има награда от международното жури на конкурса за нова авторска песен „Златни искри“.

Гостите на лятно кино „Орфей“ ще могат да чуят четири песни, с които „Пеещите котенца“ направиха фурор на международния конкурс „Magia Italiana“ в Римини, в който се съревноваваха с повече от 400 изпълнители от 5 държави. Тогава малките пловдивски таланти изпълниха песните „Скачай на въже“, „Странна лодка“, „Лято на море“ и „Пак съм на море“, преведени на италиански от чудесния преводач Невена Костова. Там те впечатлиха авторитетното жури и спечелиха златната купа на престижния арт форум.

„Мога да издам една от тайните за концерта – един от водещите ще бъде възпитаник на вицесветовната шампионка по бойни спортове Цветана Божилова и на треньора по джудо Александър Христов. Той се казва Росен Димитров и е носител на много престижни отличия в спорта. Росен е ученик в 6 клас в спортното училище „Васил Левски“. Притежател е на зелен колан. Той направи своя дебют като водещ на празника на Пловдив преди 2 години. Прекрасният млад джудист е изключително артистичен, харизматичен, носител на спортни постижения и великолепен млад джентълмен“, каза Невена Кючукова. Тя уточни, че са подготвили изненади за меломаните, както и за феновете на „Пеещите котенца“ и съвременната детска музика.

Невена Кючукова изрази своята благодарност към музикалните ръководители от детските градини, които с много любов и професионализъм подготвят хореографиите за сценичните изпълнения, както и към директорите на детските заведения, откликнали на поканата за участие в концерта. Тя благодари на вицесветовната шампионка Цветана Божилова и нейния клуб, на всички съмишленици, подкрепили идеята за създаването на празник, посветен на подрастващите, на съвременната българска детска песен и на спорта, които обединяват и възпитават. Според нея децата имат нужда от повече възможности да се забавляват, да играят, да пеят, да спортуват и да развиват своите дарби и способности. „Подобни инициативи са важни, защото насърчават творчеството, общуването и личностното развитие на децата и младите хора“, коментира тя.

Концертът „Пеещите котенца и приятели“ ще се проведе на 19 юни 2026 г. от 18 часа в лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Билети за спектакъла се продават в мрежата на Grabo.bg.