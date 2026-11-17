Преди да дадете капаро за апартамент „на зелено“, проверете четири неща – кой има право да строи на терена, има ли разрешение за строеж, ипотекирана ли е сградата и докъде е стигнал строежът. Плащанията трябва да следват етапите на строителството, а не да ги изпреварват. Част от рисковете личат от документите още преди първия превод, макар че никоя проверка не гарантира, че строежът ще бъде завършен.

В Пловдив се продават много жилища в сгради, които още се строят – в Кършияка, Остромила, Беломорски, Тракия и други части на града. Ето какво да поискате от строителя и какво да проверите сами.

Кой има право да строи на терена?

Често строителят не е собственик на земята. Собствениците на парцела му учредяват право на строеж, а срещу това получават част от бъдещите апартаменти. Поискайте нотариалния акт за правото на строеж и проверете дали жилището, което ви предлагат, е от обектите на строителя, а не от тези, които остават за собствениците на терена.

Обърнете внимание и на датата на акта. Правото на строеж се погасява по давност в полза на собственика на земята, ако не бъде упражнено в продължение на 5 години (чл. 67 от Закона за собствеността). Ако правото е учредено отдавна, а строежът едва започва, това е повод за допълнителна проверка.

Има ли разрешение за строеж за точно този апартамент?

Строеж може да се извършва само ако е разрешен по Закона за устройство на територията (чл. 148, ал. 1 ЗУТ). Поискайте копие от разрешението за строеж и от одобрения проект и сравнете апартамента от договора с проекта – етаж, площ, разпределение, тераси.

Ако в обявата има мансарда, студио или етаж, който го няма в одобрения проект, попитайте защо, преди да платите. Обект, построен без одобрен проект и разрешение за строеж, е незаконен (чл. 225, ал. 2 ЗУТ) и в този вид не може да бъде въведен в експлоатация.

Докъде е стигнал строежът и какво значат Акт 14, 15 и 16?

Актовете по време на строителството показват на какъв етап е сградата. Имената им идват от номерата на образците, по които се съставят.

Акт 14 се съставя, когато е изпълнена и приета конструкцията на сградата. Това още не е груб строеж – по закона сграда в груб строеж има и ограждащи стени и покрив.

Акт 15 се подписва, когато строежът е завършен и е готов за приемане.

Протоколът образец 16 удостоверява годността за ползване на по-големите сгради (I-III категория). В практиката с „Акт 16“ наричат и документа, с който сградата се въвежда в експлоатация – разрешение за ползване за I-III категория или удостоверение за въвеждане в експлоатация за IV и V категория. Едва след него в жилището законно може да се живее (чл. 177 и чл. 178 ЗУТ).

Поискайте копия от вече съставените актове. Датите им показват дали строителят спазва графика, който ви обещава.

Ипотекирана ли е сградата?

Строителите често финансират строежа с банков кредит, обезпечен с ипотека върху терена или върху бъдещите обекти. Ипотеката следва имота. Ако купите апартамент, върху който има ипотека, банката може да се удовлетвори от него, ако строителят не върне кредита си.

Проверката става в Имотния регистър на Агенцията по вписванията – онлайн или в Службата по вписванията в Пловдив. Не се ограничавайте със справка само по името на строителя. Проверете и собствениците на земята и предишните собственици, а най-сигурно е да поискате удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота за достатъчно дълъг период назад.

Ако има ипотека, уговорете в договора кога и как тя ще бъде заличена за вашия апартамент, съгласувано с банката. Писмо с обещание не е достатъчно – ипотеката се заличава въз основа на нотариално заверено съгласие на банката (чл. 179 от Закона за задълженията и договорите).

Как да бъдат разделени плащанията?

Добрата практика е плащанията да следват етапите на строежа – по-малка сума при подписване на предварителния договор, основната част след Акт 14 и остатъкът при въвеждането в експлоатация. Ако строителят иска голяма част от цената, преди сградата да е излязла от земята, а авансът не е обезпечен, например с банкова гаранция, при спиране на строежа може трудно да си го върнете.

Има разлика и в това какво получавате срещу парите. По предварителния договор имате само вземане към строителя – право да искате да ви прехвърли имота. Собственик ставате с нотариалния акт. Апартаментът може да ви бъде прехвърлен, след като сградата е завършена в груб строеж – с конструкция, ограждащи стени и покрив, установено по реда на чл. 181 ЗУТ. Самият Акт 14 не е достатъчен за това. Затова е добре да уговорите нотариалният акт да се подпише на етап груб строеж, а последната вноска да се плати след въвеждането в експлоатация.

Какво още да има в предварителния договор?

Освен цената и сроковете, договорът трябва да описва точно какво купувате и в какъв вид ще го получите:

обектът по одобрения проект – етаж, номер, застроена площ и идеалните части от общите части на сградата;

степента на завършеност при предаването, с описание на материалите и инсталациите;

крайна дата за въвеждане в експлоатация и неустойка при забава;

дали цената е с ДДС – продажбата на нова сграда по правило се облага с ДДС, когато продавачът е регистриран по закона;

кой плаща нотариалните такси, таксата за вписване и местния данък при придобиване на имота.

Нужен ли е адвокат?

Законът не задължава купувача да има адвокат. При покупка на зелено обаче документите са повече – право на строеж, разрешение, актове, ипотека, предварителен договор – и пропуск в тях е по-добре да се открие преди плащането, а не когато строежът спре. Ако купувате жилище в нова сграда, адвокат по недвижими имоти в Пловдив може да провери документите и предварителния договор, преди да платите първата вноска.

Автор – адвокат Виолета Вътева, Адвокатска колегия – Пловдив. Информацията е обща и е актуална към ноември 2026 г. Тя не замества консултация по конкретен случай.