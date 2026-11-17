Новият български филм „Немигранти“ ще бъде представен от част от екипа в LUCKY Дом на киното в сряда. Специалната прожекция е на 18 ноември от 18:45 часа.

Историята разказва за жители на малко обезлюдаващо се населено място, където млад мъж е отчаян, тъй като приятелката му планира да емигрира в чужбина, с най-добрия му приятел. В яда си той нахлува в местната изоставена фабрика и включва всички машини, а към необичайния му протест се включват неговите съграждани.

Режисьор на филма е Стефан Белов, а на големия екран ще видим Мария Статулова, Мак Маринов, Александра Лашкова и други.