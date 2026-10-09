Млад моторист е бил задържан тази нощ, след като предизвикал гонка с полицията по улиците на Пловдив.

Ситуацията започнала около 1.10 ч. днес, когато край Военна болница служители на Четвърто РУ забелязали водач и пътничка да преминават с мотоциклет „Сузуки“ със закрита регистрационна табела. Униформените подали светлинна и звукова сигнализация за спиране на мотора, но той продължил по бул. „Христо Ботев“, преминавайки на червен сигнал на светофарите на три кръстовища – с бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“ и ул. „Любен Каравелов“.

Чрез оперативната дежурна част на дирекцията информацията за последвания моторист с рисково поведение била подадена до останалите патрули на терен в града. В заградителните действия по трасето му на придвижване по бул. „Копривщица“, бул. „Марица“ и ул. „Ландос“ се включили и екипи от сектор „Пътна полиция“, Пето и Шесто районни управления.

Крайната намеса на служителите на реда последвала на бул. „Цариградско шосе“, където „Сузуки“-то навлязло в лентата за насрещно движение и създало реална предпоставка за пътен инцидент с други участници. При опит отново да избяга, 24-годишният водач се блъснал с мотора в задната част на една от патрулките и заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята. Двамата не са пострадали сериозно, оказана им е медицинска помощ.

От справка в масивите на МВР е установено, че младежът няма необходимата категория за управлявания мотоциклет. Пробата му за алкохол е отрицателна, но отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в ареста на Четвърто РУ. Документирането на случая продължава.