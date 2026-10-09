Партньор на Том Круз в „Последният самурай“ гостува в Пловдив

Японският актьор, продуцент и общественик Шан Коямада, познат на международната публика с участието си във филма „Последният самурай“ (2003), в който си партнира с Том Круз, гостува в Пловдив. Той бе посрещнат в общината от кмета Костадин Димитров днес.

Шан Коямада е роден в Окаяма – японски град, с който Пловдив е побратимен. Японецът е актьор, продуцент, филантроп и майстор на бойните изкуства. Той е основател на международната неправителствена организация Guardian Girls International (GGI), която работи за защитата на момичета и жени чрез спорт и обучение по самозащита.

Посещението му в България е свързано и с развитието на дейността на организацията у нас. На 10 октомври 2026 г. предстои семинар с участието на Българската федерация по джудо, Българската джу-джицу федерация и Българската айкидо федерация, посветен на възможностите за развитие на инициативите на GGI в България.

По време на срещата му с Костадин Димитров бяха предадени подаръци от името на кмета на Окаяма Масао Омори, както и писмо по повод 150-годишнината от кончината на Христо Ботев. През 2022 г. в японския град беше открит паметник на българския поет и революционер – символ на приятелството и културните връзки между България и Япония.

В знак на уважение и приятелство Костадин Димитров изпрати подаръци и за кмета на Окаяма. Той подари албум, представящ красотата, историята и културното богатство на Пловдив, който лично надписа за японския си колега. Към него добави и плакет на Община Пловдив – жест на внимание и знак за добрите отношения между двата побратимени града.