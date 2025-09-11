Възстановяват движението по бул. „Александър Стамболийски“

Маршрутите на автобусни линии №1, 16 и 36 от масовия транспорт на град Пловдив по общинската транспортна схема се възстановяват от утре – 12-ти септември 2025 г., се възстановяват, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

От предприятието уточняват, че това става възможно след приключване на строително-монтажните работи на пътната артерия в участъка от ул. „Коматевско шосе“ до улица „Димитър Талев“. Движението ще се осъществява двупосочно, информират още от ОП „Организация и контрол на транспорта“.