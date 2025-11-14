Протестите, подписките и изтощителната битка за безопасност на бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ дават първите си резултати. Исканата пешеходна пътека в района на детскаата градина и Гимназията по машиностроене вече е маркирана. Новината беше съобщена първо от Вяра Иванова – част от инициативния комитет на жителите, които месеци наред настояваха институциите да гарантират безопасност в района.

Тя написа:

„Тази сутрин като ми стана едно празнично и обнадеждено.

Борето вика: „Мамо, успяхме!“

Не е „кой знае какво“. Даже си е срамно, докъде сме стигнали – да се радваме, че след години сигнали и размотаване по службици най-накрая имаме резултат за нещо толкова обикновено и логично.

Но… тука е така.

Трябва да има зор, иначе — не става.“

Иванова благодари публично на районния кмет Атанас Кунчев, на институциите и медиите, които в крайна сметка са съдействали за изпълнението:

„Благодарим, че ни чухте и съдействахте.“

От „невъзможно“ до „вече се случва“

До преди седмица позицията на институциите беше категорична:

„временна пешеходна пътека не е предвидена“,

„не е наша отговорност“,

„може след последния слой асфалт – вероятно 2026–2027 г.“.

Снимките, за които първоначално се предположи, че гражданин рисува жълти линии на асфалта, а се оказа, че това е служител на фирмата изпълнител на проточилия се с години ремонт, изглежда се оказаха символичната точка на кипене.

„Драскачът“ на пешеходна пътека в Кичука- пратеник на фирмата изпълнител

Днес вече има резултат, след като в края на октомври „Пътна полиция“ одобри проекта за пешеходна пътека на бул. „Александър Стамболийски“.

Тази история е пореден пример, че промяна идва не когато има проект, а когато има натиск.

Години наред Жителите на „Южен“ искаха спешни мерки за безопасност, а институциите си прехвърляха отговорността. Едва след очевадното посочване на реална опасност за стотици деца и родители чрез протести и медийно внимание, процесът се задвижи.

Под тепето ще продължи да следи:

кога ще бъдат оформени и останалите пешеходни точки;

дали ще бъдат поставени обещаните огради и светофари;

и дали безопасността в район „Южен“ ще стане норма — а не изключение, извоювано със спрей, стоп-палки и отчаяние.

Защото успехът днес е крачка напред, но истинската победа ще бъде тогава, когато родителите няма да трябва да „се борят“, а просто да… заведат децата си безопасно на училище.