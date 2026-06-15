Безплатни обучения по дигитални умения стартират в Пловдивската библиотека

Дигиталният клуб към Пловдивската народна библиотека стартира дейности за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на своите потребители като част от Националната кампания „Дигитален будител“ на Министерството на труда и социалната политика. Целевата група са лица на възраст от 18 до 65 години, които имат интерес към обучения за базови и средни дигитални умения. Обученията са безплатни, като финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Европейския съюз. Заявленията за участие се подават лично по електронен път до Агенцията по заетостта, която издава електронен ваучер за включване в обучение.

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8

За начина на кандидатстване може да се получи съдействие и на място в Дигиталния клуб при нас. Обученията са краткосрочни – до 56 учебни часа – и могат да се провеждат в присъствена или дистанционна форма. След получаване на ваучера всеки участник уточнява начина на провеждане директно с доставчик на обучение, регистриран в сайта на Агенцията по заетостта. След успешно преминаване на обучението участниците предоставят номера на издадения сертификат на наставника на Дигиталния клуб.

За връзка: digitalclub.nbiv@gmail.com