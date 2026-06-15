Музика, танци и ретро мода оживяват два пловдивски парка

Парковете „Каменица“ и „Ружа“ стават домакини на срещи между поколенията под мотото „Моето място – моето творчество“

За първи път в рамките на проект „60+“ – Платформа за култура и изкуство за хора над 60 години, реализиран от Национално сдружение за единство и партньорство с финансовата подкрепа на Община Пловдив, като част от Културния календар на града за 2026 г., ще бъдат организирани два квартални арт-фестивала под общото мото „Моето място – моето творчество“.

Новата инициатива цели да доближи културните събития до хората в различните райони на града и да даде възможност на повече възрастни хора да се включат в творчески дейности, да представят своите таланти и да бъдат активна част от обществения живот.

Парк „Каменица“

Първият фестивал ще се проведе на 27 юни от 11:00 часа в парк „Каменица“ в район „Източен“. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на музикални изпълнения, танци, артистични прояви, конкурс „Баба с внуче“, танцови предизвикателства и много възможности за срещи между поколенията.

Парк „Ружа“

Вторият фестивал ще се състои на 4 юли в парк „Ружа“ в район „Западен“ и ще започне в 10:30 часа. Освен сценичната програма с участието на пенсионерските клубове и организациите на хора с увреждания, посетителите ще могат да разгледат изложба със снимки, представящи модата отпреди повече от 50 години, както и да се включат в творческа работилница по плетива.

И двата фестивала ще дадат сцена за изява на участниците от пенсионерските клубове в Пловдив, както и на членовете на организациите на Съюза на слепите, Съюза на глухите и Съюза на инвалидите. Чрез музика, танци, литература, занаяти и артистични занимания участниците ще покажат, че творчеството няма възраст и че активният живот е възможен във всеки етап от живота.

Кварталните фестивали са част от четвъртото издание на проект „60+“, който през последните години се утвърди като една от най-разпознаваемите културни и социални инициативи за възрастни хора и хора с увреждания в Пловдив. Проектът обединява 11 клуба и организации от шестте района на града и създава възможности за културно участие, творческа изява, дигитално обучение и социално включване.

Организаторите отправят покана към всички жители на Пловдив да бъдат част от празника, да подкрепят участниците и да споделят атмосферата на творчество, приятелство и вдъхновение. Защото всяко място има своите таланти, а всяка общност има своите истории, които заслужават да бъдат разказани.