Млади художници превзеха Градската галерия

АМТИИ откри юбилейната си годишна изложба. Продължава до 30 юни. Входът е свободен.

За десета поредна година студентите от Факултета по изобразителни изкуства към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ превърнаха Градската художествена галерия в сцена на младото съвременно изкуство. Годишната изложба беше открита с официална церемония, по време на която бяха отличени най-изявените студенти от различните специалности.

Деканът на факултета проф. д-р Галина Лардева поздрави участниците за техните творчески постижения и връчи награди на студенти, показали високи резултати през академичната година. Сред отличените са Ерика Хаджиева („Стенна живопис“), Доника Георгиева („Графичен дизайн и фотография“), Ивана Бонева („Фотография“), Даниела Костадинова („Дизайн на облеклото“), Маноел Димитров („Сценография“), Жана Христева („Живопис“), Никол Кручити („Скулптура“), Синтия Бошнакова („Графика“) и Александра Михайлова („Рисунка“).

Експозицията е разположена на двата етажа на Залите за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ №15 и представя богат спектър от художествени търсения – живопис, графика, скулптура, стенна живопис, сценография, фотография, графичен дизайн, дизайн на облеклото и други визуални практики. Изложбата е своеобразен поглед към новото поколение творци, които вече оформят облика на съвременното българско изкуство.

Факултетът по изобразителни изкуства е създаден през 2011 година и днес обединява катедрите „Изящни изкуства“, „Приложни изкуства“ и „Дизайн“. В него преподават утвърдени художници и преподаватели, а бакалавърските и магистърските програми подготвят специалисти в широк спектър от визуални изкуства.

Годишната изложба се реализира по програмата за художественотворческа и научна дейност на Академията и вече се е превърнала в традиционно събитие в културния календар на Пловдив. Тя дава възможност на публиката да се срещне с най-новите идеи и творчески търсения на младите автори, които тепърва ще намират своето място в професионалната художествена сцена.

Експозицията е с вход свободен и може да бъде разгледана до края на юни.

Фото: Светослав Павлов