Превантивно ограничават движението в зоната на „Индустриална“ и „Александър Стамболийски“

Поради очакваната усложнена метеорологична обстановка и проливни дъждове, както и заради недовършените строителни дейности по проекта на ВиК за Южния обходен колектор, се ограничава движението в участъка на кръстовището на ул. ,,Индустриална“ с бул. ,,Александър Стамболийски“ по настояване на кмета на район „Южен” Атанас Кунчев.

Превантивни мерки срещу наводнения по бул. Александър Стамболийски в „Южен“

Зоната ще е затворена за движение на пътни превозни средства, включително и за автобуси от градския транспорт, за времето от 19.00 ч. на 24.12.2025 г. до 12. 00 ч . на 26.12.2025 г. Маршрутите на автобусни линии 11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:

Линия № 11

Посока: Завод ,,Биомашиностроене“- Митница

Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – ,,НАП“ , спирка №279 – ,,Метанстанция“ десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш“, спирка №64 – хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 – ,,Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 17

Посока: Бул. ,,Свобода“ – ЖК ,,Такия“ А13

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 – ,,Първо РПУ“, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул.,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“ , спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – ,,срещу OMV“ , десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 24

Посока: Завод ,,Устрем“- кв. Прослав

Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – срещу „OMV“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 – Първо РПУ, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул. ,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 37

Посока: Ул ,,Юндола“- ЕАЗ

Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – НАП, спирка №279 – ,,Метанстанция“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по ул. ,,Индустриална“ спирка №1030 – ЕАЗ.

В обратна посока:

Ул. ,,Индустриална“ спирка №1030- ЕАЗ, спирка №289 – срещу НАП, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 – ,,Механотехника“, спирка №291 – ,,ПИБ“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

Линия № 116

Посока: Кв. ,,Изгрев“- Митница

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №62 – ,,Зала Олимпиада“, направо към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш“, спирка №64 – хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, ляв завой по ул. ,,Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

Празнично разписание и безплатен градски транспорт в Пловдив