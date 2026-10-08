Столетницата е работила като счетоводител, има две деца и две внучки и и днес поддържа активен начин на живот

Василка Калайджиева от район „Северен“ отпразнува своя 100-годишен юбилей. Столетницата получи цветя и поздравителен адрес от районния кмет Венцислава Любенова, която я посети по повод рождения ѝ ден.

Калайджиева е работила като счетоводител в СМК. Близките ѝ я описват като трудолюбив, дисциплиниран и почтен човек, за когото семейството винаги е било на първо място. Тя има две деца и две внучки.

Животът ѝ е преминал през различни изпитания, но според семейството си тя е запазила силния си характер и жизнения си дух. И днес поддържа активен и подреден режим – става рано, вечеря рано и се движи много.

Сред малките удоволствия, които продължават да ѝ носят радост, са сладоледът, гроздето и динята.

Юбилейната среща е преминала в семейна атмосфера с близки, спомени и разговори за изминалите години.

„Да се срещнеш с човек, зад когото стои цял век живот, е истинска привилегия“, коментира районният кмет Венцислава Любенова. Тя пожела на Василка Калайджиева здраве, спокойствие и още много обич от семейството и близките ѝ.