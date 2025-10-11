Атанаса Оджакова от село Граф Игнатиево навърши 103 години и е най-възрастният жител на община „Марица“ и в цялата Пловдивска област. По повод празника столетницата бе посетена от кмета на общината Димитър Иванов и кмета на селото Нестор Чочев, които ѝ поднесоха кошница с плодове и лакомства, паричен подарък и поздравителен адрес.

Двамата гости пожелаха на баба Атанаса да запази своя жизнен дух и енергия още дълги години и да продължава да се радва на своите деца, внуци и правнуци. Семейството ѝ очаква съвсем скоро още едно правнуче, което прави празника още по-вълнуващ.

Рожденичката ги посрещна с домашна пита, бонбони и мезета. „Всички хора си мечтаят да доживеят до 100 години, а ти вече си ги надминала. Радостен и щастлив човек си. Пожелавам ти много здраве и да надминеш дядо Георги, който живя до 107 години“, каза кметът Димитър Иванов.

Баба Атанаса сподели, че се чувства горда и щастлива да бъде най-възрастният човек в общината. До това лято все още се е разхождала из двора, но вече краката не я държат. „Вече не чета, защото виждам много слабо. Слушам телевизия. Големият ми проблем е, че не мога да ходя“, разказа тя с усмивка.

Столетницата е родена през 1922 година и цял живот е работила в селското стопанство. Тя вярва в простата, но мъдра житейска максима: „Който работи – не се разболява.“

През годините баба Атанаса винаги е била активна и жизнена – поддържала е градината си до 80-годишна възраст, следи с интерес политическите събития в страната и разпознава политиците по гласовете им.

На 100-ия си юбилей преди три години тя получи шалче в цветовете на българския флаг от кмета Иванов и тогава обеща: „Обичам България, мило ми е за нея и няма скоро да я оставя.“

Днес, три години по-късно, тя доказва, че държи на думата си. За специалния ден баба Атанаса събра двете си дъщери, петимата внуци и правнуците си, за да отпразнуват заедно 103-ия ѝ рожден ден – с много усмивки, топли спомени и вяра, че ще дочака и следващите си юбилеи.