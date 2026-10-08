Camping & Caravaning Expo отново гостува на Пловдив

След две поредни успешни издания в Пловдив, Camping & Caravaning Expo отново идва във втория по големина български град. На 10 и 11 октомври събитието ще събере на Гребната база всичко най-ново от сферата на къмпинг туризма, караванинга и аутдор. Посетителите на изложението ще имат възможност да разгледат редица български разработки, а също така и нови модели европейски марки кемпери, каравани, палатки, лодки, автомобили за туризъм и свободно време, къмпинг оборудване и редица нови и интересни продукти и услуги, свързани с къмпинг, туризъм, водни спортове и активности в природата.

На изложението се представят със собствени площи близо 40 изложители от България и Румъния. Сред изложителите са и три от най-новите български къмпинга – “Весело село”, “Банско” и “Селцето”.

На живо ще може да се види най-новата версия на първия български кемпер HIP Campers, български експедиционен кемпер, както и конверсии на ванове от родни разработчици. Наред с тях ще има и много нови кемпери и каравани от водещи европейски производители, палатки, покривни палатки, лодки, къмпинг оборудване и още. Ще може да се видят и произведени в България каравани на марката Nomad’s Nest.

Посетителите на изложението ще се запознаят и с предложения за наем на кемпери. Ще се предлагат големи отстъпки за покупка на оборудване за къмпинг, караванинг и водни спортове.

Локацията на събитието е паркингът зад трибуните на Гребната база. Добре дошли са всички, включително двуноги и четириноги членове на семейството.

Входът е свободен.

Организатор на Camping & Caravaning Expo е Camping.BG.