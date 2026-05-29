Отделението по спешна медицина в УМБАЛ „Свети Георги“ получи национално признание

Началникът на Отделението по спешна медицина в УМБАЛ „Свети Георги“ доц. д-р Кирил Атлиев бе удостоен с награда в категорията „Цялостен принос и дългогодишна професионална дейност в системата на спешната медицинска помощ“ по време на церемонията „Годишни награди за спешни медици“, организирана по повод Световния ден на спешната помощ.

Отличието е висока оценка за работата на екипа на Отделението по спешна медицина в УМБАЛ „Свети Георги“, който денонощно осигурява медицинска помощ на пациенти от Пловдив, областта и цяла Южна България.

Под ръководството на доц. Атлиев отделението се утвърждава като едно от ключовите звена в системата на спешната медицинска помощ в страната. Само през изминалата година през него са преминали над 120 000 пациенти, което го нарежда сред най-натоварените спешни структури в България.

„Тази награда е признание не само за мен, а за целия екип. Спешната медицина е колективно усилие, в което лекари, медицински сестри, фелдшери, санитари и всички останали специалисти работят рамо до рамо в името на пациентите“, подчертава доц. Атлиев.

През годините екипът на Отделението по спешна медицина е участвал в овладяването на редица кризисни ситуации и инциденти с голям обществен отзвук, изискващи бърза организация, висок професионализъм и координация между различни медицински структури.

Като най-голямата университетска болница в Южна България УМБАЛ „Свети Георги“ продължава да развива спешната помощ като стратегически приоритет за лечебното заведение.