Безплатни прегледи за малигнени заболявания в Пловдив

Безплатни профилактични прегледи за малигнени заболявания на ушите, носа и гърлото провежда Клиниката по УНГ болести в УМБАЛ „Свети Георги“ като част от инициативата на болницата „Здраве за всички“. Тя е насочена към навременно диагностициране и лечение на заболяванията и достъп до специализирана помощ.

Основните злокачествените заболявания в УНГ практиката включват ракови образувания на ларинкса, гърлото, устната кухина, синусите, носа и ухото.

Карциномът на ларинкса е сред най-често срещаните злокачествени заболявания на горните дихателни пътища, което обхваща около 2% от населението. Мъжете боледуват 10 пъти по-често от жените като най-засегнатата възрастова група е 60-65-годишните. Туморите на носа и синусите засягат носната кухина и околносните кухини.

Симптомите, на които трябва да се обърне внимание, включват пресипналост на гласа над 20 дни, затруднено носно дишане съчетано с намален слух и увеличени лимфни възли по шията, затруднения в преглъщането и чувство за чуждо тяло в гърлото, непреминаващи ранички и образувания в устната кухина. Също така – често кървене от носа, намалено или загубено обоняние, лицева болка или изтръпване, подувания в областта на лицето или шията, проблеми със слуха. В такива случаи консултацията със специалист по УНГ заболявания е наложителна. Бучка около ухото или упорита раничка около ухото също трябва да се изясни.

Онкологията е едно от водещите научни направления в Клиниката по УНГ заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“. В тази част се извършва оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса като са разработени нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса. Осъществяват се оперативни интервенции при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и други тумори на главата и шията, извършва се хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.

Прегледите ще се провеждат от 2 до 6 ноември в Клиниката по УНГ болести, на 6-ия етаж, на адрес: бул. „Пещерско шосе“ № 66. Часовете за преглед са от 10:00 до 13:00 ч. Необходимо е предварително записване на телефон 032 602 040 в делнични дни от 08:00 до 16:00 ч.