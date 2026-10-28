БДЖ и „Ивкони експрес“ се разбраха за общи графици и билети от декември

БДЖ и частният железопътен превозвач „Ивкони експрес“ са постигнали съгласие по основни въпроси, свързани със съвместната им работа след 13 декември 2026 г. Договореностите обхващат използването на влакове и друга железопътна техника, наемането на сгради и коловози, съгласуването на разписанията и продажбата на билети.
Напредъкът беше отчетен след среща при министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В разговорите са участвали представители на държавния превозвач, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
Според транспортното министерство следващата стъпка е техническото и организационното уточняване на договореностите, така че съвместната дейност да започне в предвидения срок.
Гаранции за железничарите
Сред основните теми в преговорите е запазването на трудовите и социалните права на служителите, които ще преминат от БДЖ към частния оператор.
Министър Георги Пеев е поставил акцент върху дългосрочното запазване на условията на труд, социалните придобивки и правата по колективния трудов договор. Обсъдено е и продължаването на възможността железничарите да пътуват безплатно.
До средата на следващата седмица предстоят разговори между ръководството на БДЖ и синдикалните организации. Паралелно ще бъде проверена съвместимостта на билетните системи на двете компании и ще се подготви проект на споразумение за гаранциите към персонала.
От транспортното министерство заявяват, че ще продължат да координират процеса, за да бъде осигурено навременното изпълнение на договореностите както към пътниците, така и към служителите в железопътния сектор.
2 коментари
А редовните пътници, които са с карти? Естествено на частника ще бъдат дадени по-атрактивните часови интервали и вероятно ще плащаме двойни цени за билети. Ами учениците, пенсионерите и хората с увреждания – за тях цените ще имат ли намаление, както в БДЖ? Помислили ли са за разликата в цените? Вярно, в Западна Европа са по-високи, но там разстоянията са огромни и влаковете -скорострелни. Тук какво да очакваме – дано поне си координират графиците и двете релси на кръст по трасето София-Пловдив, та да не ни претрепят някъде. Подготвени ли са достатъчно с персонал, екипи за аварийни ситуации, диспечери и т.н. да следят трасето или ще разчитат на „техниката“ на БДЖ? Все много въпроси, на които гражданите трябва да получат адекватни отговори, щото ни е добре известно как в България всичко е юруш на тръстиката, без да се обмислят нещата.
Гербаджийска фирма в ж.п. транспорта? След като същата тази фирма получи великолепни подаръци в Пловдив и направи т.н. „автогара“ пред Ж.П. гарата, в пълен противовес на безопасността и удобството на пътниците?