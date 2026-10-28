Кабинетът обсъжда доклад за пътната безопасност

Министерският съвет ще разгледа доклад за състоянието на пътната безопасност в България през 2025 г. и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021–2030 г. Това е една от точките в дневния ред на правителственото заседание, насрочено за 10:00 часа.

Документът обхваща състоянието на безопасността на движението и напредъка по мерките, заложени в националната стратегия. От правителствената пресслужба съобщават, че министрите ще обсъдят проект на решение за приемане на доклада и приложенията към него.

В дневния ред са включени и проекти на постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Министерството на туризма.

Кабинетът ще разгледа също предложение до президента за издаване на указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Сред темите за обсъждане е и проект на договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителствата на България и Корея за периода 2026–2029 г. Документът ще бъде разгледан като основа за водене на преговори.