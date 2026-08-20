Пловдив почита 37-те мъченици, загинали за вярата през IV век

Християните били подложени на мъчения във Филипопол през 304 г., а мястото на гибелта им днес е храмът „Св. Константин и Елена“

На 20 август Българската православна църква почита паметта на светите 37 Пловдивски мъченици – християни, пострадали за вярата си във Филипопол в началото на IV век. На същата дата църковният календар отбелязва и паметта на свети пророк Самуил.

Историята на 37-те мъченици е тясно свързана с един от най-старите християнски храмове в Пловдив – „Св. равноапостолни царе Константин и Елена“. Според Българската патриаршия именно мястото, на което днес се издига храмът, е свързано с мъченическата им смърт.

Кои са 37-те Пловдивски мъченици

Мъчениците пострадали през 304 г., по време на гоненията срещу християните при римския император Диоклециан. Те били заловени от управителя на Филипопол и подложени на жестоки мъчения, след като отказали да се отрекат от християнската си вяра.

Според разказа, съхранен от Пловдивската митрополия и публикуван от Светия синод, 37-те християни били измъчвани в района на укрепителната система на древния град при източната порта, известна днес като Хисар капия. След като мъчителите не успели да ги принудят да се отрекат от Христос, те били убити.

Именно тук е важно да се направи едно уточнение спрямо по-стария ни архивен текст, публикуван през 2018 г. под заглавие „Църквата чества 38 Пловдивски мъченици“. В него 38-те са представени като една група.

Официалното църковно наименование обаче е „Свети 37 Пловдивски мъченици“. Към тях са пострадали и двама други пловдивски мъченици – Севериан и Мемнос. Така се обяснява и появата на числото 39 в някои разкази за събитията, докато честваната на 20 август група е именно от 37 мъченици.

Мястото на гибелта им е днешният храм „Св. Константин и Елена“

Паметта за мъчениците е запазена през вековете. На мястото на тяхната гибел по-късно е издигнат храм, който днес носи името на светите равноапостолни царе Константин и Елена.

Архивите разказват: Един и същи майстор строил двете черкви в Стария град

През 2001 г. в храма е поставена за поклонение икона на 37-те Пловдивски мъченици, а върху каменния зид извън двора е поставена паметна плоча, свързана с мъченическата им смърт.

Затова храмът има два празника – на 21 май, когато се почитат светите Константин и Елена, и на 20 август, когато се отбелязва паметта на 37-те Пловдивски мъченици.

Така на 20 август Пловдив си спомня за едни от най-ранните християни, свързани с историята на древния Филипопол – 37 мъже, които според църковното предание приемат смъртта, но не се отказват от вярата си.

На този ден имен ден празнуват Самуил и Самуила, чието име означава „измолен от Бога“.