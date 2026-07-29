Гюров: Хората плащат за неспособността на властта

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отправи критики към президента Илияна Йотова, след като тя обнародва Закона за държавния бюджет за 2026 година. В публикация във Facebook той обвини държавния глава, че не е упражнила контролните си правомощия и е действала под влиянието на министър-председателя.

Президентът обнародва Закона за държавния бюджет за 2026 година

Вижте цялата публикацията на Андрей Гюров:

Днес станахме свидетели отново на взаимоотношенията между вицепрезидент и президент. Проблемът е, че единият вече е министър-председател, а другият се налага да упражни контролните си функции.

Наблюдаваме отказ и нежелание на кандидата на Радев да го контролира. Лесно е за разбиране в човешки план, но е трудно за преглъщане като държавническа позиция.

Все пак обективността е важна функция, която днес министър-председателят прегази с влиянието си върху изпълняващия длъжността държавен глава.

Но икономиката е в пряка връзка с бюджета и нея човек не може да я излъже. Това го знаят дори студентите ми.

Сега всички ще го усетят по джоба си. Винаги хората плащат за неспособността на властта.

Припомняме, че „Продължаваме промяната“ внесоха в президентската институция подписка с над 32 000 подписа, с която настояха държавният глава да върне закона за ново разглеждане. От партията заявиха, че при липса на президентско вето ще сезират Конституционния съд. Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ-СДС.