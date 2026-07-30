30 юли е Световният ден на приятелството

ООН посвещава датата на приятелството като мост между хората, културите и народите

На 30 юли светът отбелязва Световния ден на приятелството – международна инициатива на Организацията на обединените нации, която насърчава разбирателството, солидарността и диалога между хората и различните култури.

Денят е учреден с резолюция на Общото събрание на ООН, приета през май 2011 г., след дългогодишни усилия идеята за приятелството да получи международно признание. Първото предложение за подобен празник идва още през 1958 г. от Парагвай, откъдето започва инициативата за отбелязването на Ден на приятелството.

Според ООН приятелството между хора, общности и държави може да вдъхновява усилията за мир, да изгражда мостове между различните общества и да насърчава уважението към културното многообразие. Особен акцент се поставя върху участието на младите хора в инициативи, които насърчават взаимното уважение и разбирателство.

По света денят се отбелязва по различни начини – с инициативи за доброволчество, срещи с приятели, обществени събития и кампании, посветени на толерантността и взаимната подкрепа. За мнозина това е и повод просто да се обадят на близък човек, с когото животът ги е свързал през годините.

Илюстрация: генерирана с изкуствен интелект