Парламентът гласува промените в закона за инвестиционните схеми

Народното събрание ще разгледа днес на второ четене промените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това е единствената точка в приетата програма на парламента за деня.

Предложените изменения са насочени към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските правила. Част от тях предвиждат облекчаване на достъпа на малките и средните предприятия до капиталовия пазар чрез промени в изискванията за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и намаляване на административната тежест за инвестиционните посредници.

Законопроектът урежда и по-прецизно разпределение на правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка по отношение на надзора върху определени финансови дейности и прилагането на европейските регламенти.

Очаква се депутатите да разширят дневния си ред с второто четене на измененията в Изборния кодекс, които вече получиха подкрепа в парламентарната комисия по правни въпроси.

Сред най-съществените предложения са отпадането на ограничението за броя на изборните секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, премахването на изборен район „Чужбина“ и въвеждането на изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 300 избиратели. Предвижда се още социологическите агенции да декларират пред Централната избирателна комисия, че няма да огласяват резултати от проучвания в деня за размисъл и до края на изборния ден.

Управляващите вече заявиха, че целта им е промените в изборното законодателство да бъдат окончателно приети преди края на настоящата парламентарна сесия.