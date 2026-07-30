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Временно ограничават движението по АМ „Тракия“ в Пазарджишко

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:50ч, четвъртък, 30 юли, 2026
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Шофьорите, които днес пътуват по автомагистрала „Тракия“ в посока София, трябва да се движат с повишено внимание заради временна организация на движението в Пазарджишка област.

От 8:00 до 15:00 часа в участъка между 61-вия и 66-ия километър, в района на Ветрен, ще се извършват дейности по подобряване на отводняването на магистралата.

По време на ремонтните работи поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента, като автомобилите ще преминават в активната.

Отговорните институции призовават водачите да се съобразяват с временната организация на движението и поставената пътна сигнализация, за да се избегнат инциденти и затруднения в трафика.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:50ч, четвъртък, 30 юли, 2026
0 126 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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