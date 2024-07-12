Природонаучният музей открива нова експозиция – папагали

Регионален природонаучен музей Пловдив с гордост обявява откриването на ново изложение, което ще обогати колекцията от редки и екзотични птици. В рамките на това изложение, посетителите ще имат уникалната възможност да видят новопостъпили експонати, които включват:

– Благороден папагал (Eclectus roratus)

– Скално жако (Psitacus timneh)

– Жако (Psitacus erithacus)

– Червено-зелен ара (Ara chloroptera)

– Синьо-жълт ара (Ara ararauna)

– Какаду-инка (Cacatua leadbeateri)

– Червеночелата амазона (Amazona sp.)

– Малък гвиански ара (Ara nobilis)

– Пенантова розела (Platycercus elegans)

– Голям Александър (Psittacula eupatria)

– Гололико какаду (Cacatua sanguinea)

– Молукско какаду (Cacatua moluccensis)

– Пъстрата розела (Platycercus eximius)

Новото изложение вече е отворено за посещения в сградата на Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Това е отлична възможност за любителите на природата и науката да се запознаят отблизо с редки видове птици и да научат повече за тяхната биология и екология.