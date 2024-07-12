Природонаучният музей открива нова експозиция – папагали
Регионален природонаучен музей Пловдив с гордост обявява откриването на ново изложение, което ще обогати колекцията от редки и екзотични птици. В рамките на това изложение, посетителите ще имат уникалната възможност да видят новопостъпили експонати, които включват:
– Благороден папагал (Eclectus roratus)
– Скално жако (Psitacus timneh)
– Жако (Psitacus erithacus)
– Червено-зелен ара (Ara chloroptera)
– Синьо-жълт ара (Ara ararauna)
– Какаду-инка (Cacatua leadbeateri)
– Червеночелата амазона (Amazona sp.)
– Малък гвиански ара (Ara nobilis)
– Пенантова розела (Platycercus elegans)
– Голям Александър (Psittacula eupatria)
– Гололико какаду (Cacatua sanguinea)
– Молукско какаду (Cacatua moluccensis)
– Пъстрата розела (Platycercus eximius)
Новото изложение вече е отворено за посещения в сградата на Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Това е отлична възможност за любителите на природата и науката да се запознаят отблизо с редки видове птици и да научат повече за тяхната биология и екология.