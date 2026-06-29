Две български деца загинаха в заключен автомобил в Кипър

Трагичен инцидент с две български деца разтърси Кипър. Осемгодишно момче и десетгодишната му сестра са били открити безжизнени в паркиран автомобил в село Ксилофагу, в района на Фамагуста.

По първоначална информация децата били пристигнали на острова, за да прекарат лятната ваканция при баща си. В деня на инцидента той и неговата партньорка отишли на работа, а по неизяснени засега обстоятелства двете деца останали заключени в автомобила, който бил паркиран на открито до жилищна сграда.

Сигналът до полицията е подаден в събота вечерта. Пристигналите на място медици установили, че смъртта е настъпила часове по-рано. По телата на децата са открити следи от продължително излагане на високи температури, а първоначалните данни сочат, че най-вероятната причина за смъртта е комбинация от топлинен удар и задушаване в нагорещения автомобил.

Въпреки че децата са транспортирани до болница, лекарите единствено са констатирали смъртта им. Предстои съдебномедицинска експертиза, която ще установи точната причина за фаталния изход.

По случая е започнало разследване. Бащата на децата и неговата партньорка са задържани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Разследващите изясняват как децата са попаднали в автомобила и колко време са останали в него преди да бъдат открити.