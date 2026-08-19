Полицията търси собствениците на откраднати пари в Пловдив

Досъдебно производство за извършени серия посегателства от домове и офиси в Пловдив е образувано в отдел „Криминална полиция“. При предприетите действия под надзора на районната прокуратура служителите са открили и иззели различни банкноти в левове, евро, щатски и австралийски долари и македонски денари.

Общата стойност на сумата е в размер на 2500 евро, като се предполага, че тя е била открадната в диапазона между 21.30 ч. и 23.30 ч. на 16 август т.г. До момента обаче в полицията не са постъпвали сигнали от потърпевши собственици на парите. По този повод разследващите апелират хората, от чието владение са отнети средствата, да позвънят в отдел „Криминална полиция“ на тел. 032/933 074 или 0886 073 648 (инспектор Радев).