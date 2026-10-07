Пловдив събира кметове и експерти за енергийното обновяване на сградите

Пловдив ще бъде домакин на Регионалния енергиен форум 2026, който ще постави във фокус енергийното обновяване на сградите и възможностите за по-устойчиво развитие на региона. Събитието ще се проведе на 13 октомври под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев.

Форумът ще събере представители на местната и държавната власт, финансови институции, бизнеса, професионални организации и гражданския сектор. Основната тема тази година е „Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив“.

Организатори са Енергийна агенция – Пловдив, Областна администрация – Пловдив и Община Пловдив. Форумът е част от Европейската седмица на регионите и градовете и се провежда с подкрепата на Конвента на кметовете за енергия и климат на Европейската комисия.

Фокус върху ролята на общините

В сутрешната част на форума ще бъде обсъдена ролята на местните власти в прилагането на европейската „Вълна за обновяване“. Представители на общините ще представят своите виждания за реализирането на проекти за енергийно обновяване в региона.

В дискусиите ще се включат и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния фонд за декарбонизация, които ще представят възможностите за национални политики и финансиране.

Сред акцентите ще бъде панелът „Кметовете на фокус: Перспективите пред обновяването на сградния фонд в област Пловдив“. В него кметове от региона ще споделят опит, реализирани инициативи и предизвикателства пред устойчивото обновяване.

В рамките на форума ще бъде представена и новата Общинска мрежа за енергия, климат и околна среда в област Пловдив, която има за цел да насърчава обмена на опит и съвместната работа между общините.

Дискусии за финансиране и градската среда

Следобедната програма ще бъде посветена на практическите аспекти на обновяването – от осигуряването на средства до качеството на изпълнение и участието на гражданите.

Една от дискусиите ще разгледа различни механизми за финансиране на устойчивото сградно обновяване. Участие са заявили представители на Централното координационно звено на Министерския съвет, Фонда за устойчиви градове, Фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка – регионален офис в България.

Друг панел ще постави акцент върху добрите практики при обновяването на сградите и етичните стандарти за изпълнителите. В него ще участват представители на професионални и браншови организации от сферата на инженерното проектиране, строителството, архитектурата, инсталациите и енергийното обследване.

Финалната дискусия ще бъде посветена на обновяването на градските пространства, като ще събере архитекти, ландшафтни специалисти и граждански организации.

Организаторите предвиждат Регионалният енергиен форум да се превърне в ежегодна платформа за обсъждане на проблемите и решенията пред общините в областта, както и за обмен на добри практики и идеи за финансиране на местни проекти.