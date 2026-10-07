Петиция иска да запази директния влак Русе – Пловдив

Граждани настояват за решение преди новият график на БДЖ да влезе в сила през декември

Гражданска инициатива настоява директната железопътна връзка между Русе и Пловдив да бъде запазена и след влизането в сила на новия график за движение на влаковете на 13 декември 2026 г.

Петицията е стартирана на 6 октомври от Давид Александров, съпредседател на Сдружение „РОД“. Повод за нея е информацията, че директният влак между двата града може да бъде заменен с маршрут с прекачване в Горна Оряховица.

Пряката връзка между Русе и Пловдив беше възстановена през 2024 г. Тя дава възможност за пътуване без смяна на влак между Северна и Южна България, включително между Русе, Велико Търново и Пловдив.

Искат разговор между институциите и превозвача

Предстоящото влизане на „Ивкони Експрес“ ЕАД като железопътен оператор в Северния и Южния регион от 13 декември е свързано с промени в организацията на влаковете. Договорите за двата региона са с продължителност 12 години.

Според инициаторите премахването на директната връзка би ограничило възможностите за пътуване между ключови градове в страната. Те настояват вместо това да се търсят варианти за по-добро разписание, по-кратко време за пътуване и по-високо качество на услугата.

„Русе има нужда не от по-малко, а от повече транспортна свързаност. България не трябва да се свива – трябва да свързваме по-добре градовете и регионите си“, посочва Давид Александров.

По темата вече са изпратени писма до Министерството на транспорта и съобщенията, кмета на Русе и Общинския съвет, както и до „Ивкони Експрес“ и „Юнион Ивкони“.

От превозвача е поискано да уточни дали промяната е окончателна, какви са мотивите за нея и има ли възможност директният влак да бъде запазен с помощта на държавните и местните институции.

Петицията е отворена за подкрепа

Инициаторите подчертават, че целта не е конфронтация, а намиране на решение чрез разговор между граждани, местна власт, държава и превозвач.

Тъй като проектът на графика за движение на влаковете за 2027 г. все още е в процес на обсъждане, от инициативата смятат, че именно сега е моментът да бъде заявена гражданската позиция.

Петицията е отворена за подкрепа от граждани от цялата страна, тъй като според организаторите въпросът засяга не само Русе, а цялостната железопътна свързаност между Северна и Южна България.

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