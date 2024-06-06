Факултет „Изобразителни изкуства“ на пловдивската Академия откри представителна изложба в Градската галерия
Със силна представителна изложба участва в тазгодишното издание на артистичния фестивал Made at the Academy факултет „Изобразителни изкуства“ към Академията за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. На двата етажа в централната сграда на Градската художествена галерия може да се види експозиция, чието аранжиране е истинско предизвикателство за специалистите заради включването на творби и проекти от всички факултетни специалности.
Годишната изложба демонстрира възможностите и постиженията на студенти и перподаватели от пловдивската Академия в областта на „Графичен дизайн и фотография“, „Сценография“, „Фотография“, „Дизайн на облеклото“, „Живопис“, „Стенна живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Църковна живопис“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и др. Изложбата беше открита от проф. д-р Галина Лардева, денкан на факултета. А ректорът на АМТИИ доц. д-р Жан Пехливанов раздаде наградите на студенти от различни специалности и курс на обучение, отличени за постигнати високи резултати.
Изложбата в ГХГ – Пловдив (ул. „Княз Александър I“ №15) е с вход свободен и може да се разгледа до 22 юни.
Проектът Made at the Academy е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“. Носител е на престижната Награда „Пловдив“ в раздел „Съвременни мултижанрови изкуства“.
243 коментари
Greetings! Check out this online drugstore for those who need medications cheaply. Pharmiexpress has express shipping on health products. If you want to save, take a look: https://pharmiexpress.com/. Best regards.
п»їLately, I came across an interesting page about ordering meds from India. The site discusses how to save money for generic meds. For those interested in reliable shipping to USA, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# india pharmacy. Good info.
Sharing, an important overview on FDA equivalent standards. It explains how to avoid scams for generics. Full info: п»їhttps://polkcity.us.com/# best mexican pharmacy.