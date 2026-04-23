Откриха STEM център в СУ „Пейо Яворов“

Нов STEM център беше открит в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ в район „Северен“. Иновативното пространство ще дава възможност на учениците да развиват умения в роботиката, 3D дизайна, природните науки и информационните технологии.

Откриването съвпадна с Международния ден на Земята и премина под мотото „Бъдещето е зелено и високотехнологично“ с тематична празнична програма и еко-ревю от учениците.

Центърът е създаден по проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на 363 599,61 лева и е осигурена чрез безвъзмездна европейска подкрепа. Целта на проекта е създаването на модерна образователна среда, която да насърчава иновациите, да промени начина на преподаване и да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите. Новият център включва четири високотехнологични зони – роботика, природни науки, математика и информатика и 3D дизайн.

По време на събитието учениците демонстрираха своите умения чрез практически занятия и научни експерименти.

Откриването на STEM центъра е част от цялостната модернизация на училището, което от учебната 2025 г. посреща своите възпитаници в напълно обновена база след инвестиция за близо 6,5 млн. лева по проект на Община Пловдив, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.