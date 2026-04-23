Отворена дискусия за менструалното здраве, устойчивите продукти и грижата за тялото ще се проведе на 23 април от 19:00 часа в Jazz cafe Plovdiv. Събитието се организира от За Земята, Revolucia и Jazz cafe Plovdiv. Входът е свободен, но с предварителна регистрация.

Инициативата цели да отвори разговор по тема, която често остава встрани от публичното пространство – менструацията и изборите, които хората правят всеки месец. Организаторите подчертават, че решенията за използваните продукти имат значение както за личното здраве, така и за околната среда.

По време на срещата участниците ще научат повече за фазите на цикъла и различните нужди на тялото, за съдържанието на еднократните менструални продукти и ролята на пластмасата и химикалите в тях, както и за устойчивите алтернативи, които щадят както здравето, така и природата.

Освен дискусионната част, събитието ще включва и творческа работилница. Гостите ще изработват текстилни торбички за менструални продукти, които ще могат да вземат със себе си. Организаторите обещават пространство за въпроси, споделяне и открит разговор без табута.