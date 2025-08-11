Димана Праматрова, бъдеща дванайсетокласничка от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, се нареди сред петте най-добри участници в тазгодишното издание на Research Science Institute (RSI’25) в Масачузетския технологичен институт (MIT), Бостън, САЩ. Тя спечели признанието за своя научен проект по математика „Weighted and Bounded Catalan Numbers and Their Periodicities“, разработван близо шест седмици в екип с математици от MIT. Това е най-високото отличие в програмата, а Димана е едва третият българин и първото момиче от страната, удостоено с тази чест. Преди нея призът са печелили само Димитър Чакъров и Радостин Чолаков – също възпитаници на Пловдивската математическа гимназия.

По време на т.нар. „hell week“ тя впечатли академичното жури и публиката със спокойствие, увереност и чувство за хумор, отговаряйки на въпросите на професори, доктори и учени от световна класа. Програмата завършва с конференция, на която се избират 10 най-добри презентации, а след това и Top 5 на годината.

RSI е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки. Програмата се организира от Center of Excellence in Education и MIT и събира около 100 гимназисти от пет континента. В продължение на шест седмици те работят по научни проекти в STEM области, ръководени от изследователи от MIT, Harvard, Northeastern University и други водещи институции.

От 2001 г. насам България изпраща в RSI по двама ученици, избрани след предварителна покана и участие в интервю. Тази година това бяха математичката Димана Праматрова от МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив и астрофизикът Атанас Митрев от ЕГ “Христо Ботев“, гр. Кърджали. Те бяха избрани от жури, съставено от специалисти от Института по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) като част от дейностите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). И двамата дадоха всичко от себе си за едно много достойно представяне на българските школи по математика и физика и специално – на УчИМИ и УчИ-БАН. Зад успехите им стоят мнозина. И както казва доц. д-р Жени Сендова „В такава програма всички ученици са победители, защото преживяват трудностите на изследователския процес и виждат какво могат да постигнат, когато толкова хора са зад тях – ментори, тютори, съветници и съученици“.