Обраха мъж в пловдивски фитнес

Криминално проявен и осъждан мъж бе задържан за поредна кражба.

Снощи в Пето РУ помощ потърсил клиент на фитнес център в жк „Тракия“, след като установил, че ползваното от него шкафче е отворено и липсва портфейлът му с пари, банкови карти и лични документи.

След предприетите бързи оперативни и издирвателни действия по „горещи следи“, в полицейския арест бил отведен извършителят – 30-годишен жител на пловдивско село. Мъжът е с богато криминално досие. Срещу него е образувано досъдебно производство.