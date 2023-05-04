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Обраха мъж в пловдивски фитнес

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 16:59ч, четвъртък, 4 май, 2023
0 127 Преди по-малко от минута
полицейска линия

Криминално проявен и осъждан мъж бе задържан за поредна кражба.

Снощи в Пето РУ помощ потърсил клиент на фитнес център в жк „Тракия“, след като установил, че ползваното от него шкафче е отворено и липсва портфейлът му с пари, банкови карти и лични документи.

След предприетите бързи оперативни и издирвателни действия по „горещи следи“, в полицейския арест бил отведен извършителят – 30-годишен жител на пловдивско село. Мъжът е с богато криминално досие. Срещу него е образувано досъдебно производство.

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Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 16:59ч, четвъртък, 4 май, 2023
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Под Тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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