Пловдив събра 310 000 евро за пет каузи с „Нощ на Ангелите“

310 000 евро е финалната сума, събрана от всички инициативи на „Нощ на Ангелите“ през септември. Средствата ще бъдат разпределени в подкрепа на пет каузи, зад които стоят шест човешки истории. Резултатът обединява даренията от тридневния благотворителен фестивал на Гребната база в Пловдив, инициативата на заведения и бизнеси, които отделиха част от оборота си на 17 септември, както и приноса на участници в други благотворителни събития.

Кампанията за поредна година привлече подкрепата на хиляди хора, доброволци, компании и партньори. Събраната сума е резултат от множество дарителски жестове – от индивидуални дарения до включването на бизнеси с част или целия си дневен оборот.

Събраните 310 000 евро ще бъдат разпределени поравно между петте каузи в подкрепа на Мирела, близнаците Иван и Беатриче, Калоян, Любомир и Костадинка. Така всяка от каузите ще получи по 62 000 евро, които да помогнат на семействата в борбата им за живот и възстановяване.

“Зад тази цифра стоят хиляди отделни решения да се помогне – на хора, които са отделили от личните си средства, на бизнеси, които са отворили вратите си за каузата, и на доброволци, които са вложили времето и енергията си. Именно това прави резултата толкова значим за нас ”, коментира Зорница Танева, от екипа на Фондация “Нощ на ангелите”.

“„Нощ на Ангелите“ за пореден път показа, че доброто не зависи от размера на едно дарение, а от готовността на много хора да действат заедно.”, добави тя. Фестивалът събра музика, срещи и споделени емоции, но най-важното, което остава след края му, е конкретната помощ за хората, за които кампанията съществува.

През годините „Нощ на Ангелите“ изгради модел, в който благотворителността не се ограничава до едно събитие или конкретен ден. Към фестивала се присъединяват различни инициативи, местни бизнеси, училища, детски градини и организации, всяка със свой начин да подкрепи каузите. Именно тази широка мрежа от участници позволява кампанията да достига до повече хора и да привлича подкрепа от различни части на обществения живот в Пловдив.

Фондация „Нощ на Ангелите“ продължава дейността си и през октомври, когато ще участва във Фестивала на женското здраве #2 на 10 и 11 октомври, в изложбената зона на събитието. Фестивалът ще се проведе от 10:00 до 18:00 ч. в Пловдивския културен институт, ул. „Иван Перпелиев“ № 5, като програмата включва лекции, практики, движение, творчество и изложбена зона.