Пловдив отново се превръща в „СтоЛица на песента“

Осмото издание на фестивала събира млади таланти и Биг Бенд Пловдив на една сцена

За осма поредна година Пловдив се превръща в туптящото сърце на детската песен и младежкото творчество. Един от най-обичаните музикални форуми под тепетата – „Пловдив – столица на песента“ – отново ще събере на една сцена изключителни млади таланти от цяла България. Това е фестивал с кауза, организиран от вокалната школа Art Voice Centre – мястото, където се раждат звезди и се шлифоват най-големите музикални таланти на Пловдив. Проектът не просто дава поле за изява, а създава истинска празнична атмосфера в града, превръщайки топлите майски вечери в споделен празник на изкуството, усмивките и вдъхновението.

Магията на „Пловдив – СтоЛица на песента“ надхвърля рамките на обикновен концерт. Смисълът на фестивала е в срещата – в моста, който се изгражда между децата от различни краища на страната. Излизайки заедно под светлините на прожекторите, те не просто пеят, а споделят емоция, учат се едно от друго и откриват сродни души. Тук съревнованието отстъпва място на подкрепата, аплодисментите са споделени, а сцената се превръща в рождено място на приятелства, които остават за цял живот.

Тази година скъпи гости на Пловдив ще бъдат ярки млади изпълнители от водещи музикални школи в страната:

Никол Проданова от гр. Варна (с преподавател Мила Маврова);

Кристина Енчева и Иван Димитров от гр. Велико Търново (възпитаници на Стела Дойкова);

Елица Камбурова от гр. Тутракан (с преподавател Антония Камбурова);

Група „Септима" от гр. Балчик (с ръководител Марина Морозова).

Естествени домакини на всички концерти са даровитите деца от Art Voice Centre и утвърдените професионалисти от „Биг бенд Пловдив“.

Възможността млади, едва прохождащи изпълнители да пеят под съпровод на цял оркестър на живо е безценен опит и сбъдната мечта. Това уникално сътрудничество между децата и опитните музиканти дава криле на младите таланти и превръща всяко изпълнение в истински шедьовър. Фестивалът вече е изключително популярен сред вокалните школи в страната и поканата за участие в него се превръща в повод за огромна радост. Всяка година гостите са от различни градове, а Пловдив с нетърпение очаква да приветства следващите звезди през 2026 година!

„Изказваме огромна благодарност на Община Пловдив, която за 8-а поредна година прегърна и подкрепи идеята да дадем този невероятен шанс на децата на България. Благодарим от сърце и на нашите партньори, които се погрижиха никое дете да не си тръгне без усмивка и чудесен подарък: Cosmetic Company Rosa Impex Ltd., Аптеки 36.6 и Радиком ЕООД.“,

Кога и къде? Четири вечери, четири локации

Фестивалът ще излезе директно при своята публика, оживявайки различни кътчета на града. Елате, за да пеем и да празнуваме заедно!

27.05 (сряда) – кв. „Източен", парк „Together Forever"

28.05 (четвъртък) – кв. „Смирненски", парк „Ружа"

29.05 (петък) – Стълбите на Каменица (Главната улица)

30.05 (събота) – Лятно кино „Орфей"

Начало на всички концерти: 19:00 ч.

Вход: Свободен

Проектът „Пловдив – СтоЛица на песента“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Заповядайте, за да усетите енергията на младостта и силата на хубавата музика!