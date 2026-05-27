Регионален природонаучен музей – Пловдив представя изложбата „Магията на природата“ – седмата самостоятелна изложба на художничката Милена Иванова-Мика.

Изложбата ще може да бъде разгледана в периода от 31 май до 30 юни 2026 г. в изложбената зала на музея, което естествено допълва връзката между изкуството и природата.

Милена Иванова-Мика живее в Стара Загора и рисува активно от четири години. За нея изкуството е лично пътуване – начин да превръща емоциите в цвят, светлина и усещане за хармония.

Вдъхновена от природата и нейната способност да лекува, успокоява и връща човека към самия себе си, авторката представя творби, в които преобладават пейзажи и цветя. Чрез тях тя пресъздава спокойствие, красота и връзката между човека и естествения свят.

Изложбата създава възможност посетителите да се потопят в свят на цветове, емоции и вдъхновение, където природата и изкуството се преплитат в едно общо преживяване.