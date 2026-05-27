Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на следствието

Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба, съобщи Нова телевизия. Очаква се темата да бъде включена като извънредна точка в дневния ред на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По закон ръководителят на следствието е и заместник главен прокурор.

Новината идва дни след като министърът на правосъдието Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста си, след като ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

През април Сарафов се отказа и от позицията на изпълняващ функциите главен прокурор, а на негово място временно бе назначена Ваня Стефанова. Малко по-късно той се върна начело на Националната следствена служба.

На 13 май Прокурорската колегия отказа да образува дисциплинарно дело срещу него, мотивирайки се с изтекла давност по част от сигналите и липса на достатъчно основания по останалите.