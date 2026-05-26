Започна боядисването и изрисуването на Жълтото училище

Така важният и дълго отлаган проект за укрепване, реставрация и реконструкция на знаковото Жълто училище върви към своя край. Националния паметник на културата, част от активите на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства „Асен Диамандиев“ , вече се боядисва и изрисува.

Реставрацията на фасадите, със специфичните рисувани украси, се прави от доц. Елена Кантарева и екипа й. Историческата сграда на първата пловдивска гимназия е укрепена от специален защитен пояс, а вътрешната част вече е почти напълно завършена.

„Септември ще се учи в Жълтото училище“, заяви пред Под тепето ректорът на АМТИИ доц. Жан Пехливанов.

Припомняме, че дейностите по проекта по същество започнаха през октомври миналата година. Дългоочакваната реконструкция на емблематичната сграда стана възможна през есента, когато от Академията се сдобиха с всички необходими книжа за реализирането на ремонта и реставрацията.

Припомняме, че първата копка на проекта бе направена през 2018г., още при управлението на проф. Милчо Василев, но историята далеч преди това с търсене на пари за дейностите. Държавата отпусна целево един милион лева, които години наред седяха непохарчени в сметката на висшето школо, тъй като нищо по проекта не се изпълни и в мандата на проф. Тони Шекерджиева-Новак.

Новото ръководство на Академията в лицето на доц Жан Пехливанов обаче се ангажира проактивно с проекта и вече го е докарал почти до финал.