„Disney: Лято на историите” – специално шоу на Пеещите фонтани

Вълшебната продукция ще очарова почитателите на приказните герои всяка събота през юни и юли от 21:30 часа на Пеещите фонтани в Пловдив, а стартът ще бъде поставен на 1 юни.

Това лято за първи път в България Disney представя специално изживяване за малки и големи в този формат. Любими сцени от анимациите на Disney и Pixar оживяват за едно незабравимо преживяване във впечатляващо шоу на Пеещите фонтани в Пловдив, включващо светлинни и водни ефекти.

Анимационните филми на Disney едва ли се нуждаят от представяне – те са сред най-разпознаваемите и обичани истории в света. Сред тях са емблематични заглавия като „Аладин“, „Малката русалка“, „Цар Лъв“ и „Замръзналото кралство“. Песните от тези продукции, познати на поколения наред, ни напомнят за магията на приказния свят. Много от нас, не само деца, но и възрастни, знаят текстовете им наизуст.

Сега тези познати по целия свят истории и техните герои оживяват по уникален начин на популярното място за срещи – Пеещите фонтани в Пловдив. Танцът на светлината и водата на фонтаните пренася публиката в свят, изпълнен с приключения, магия и незабравими герои.

„С вълнение представяме на българската публика „Disney: Лято на историите“, шоу с фонтани, каквото досега не е показвано в страната. Зрелищното изживяване е насочено към широката аудитория, като чрез светлини, прожекция на откъси от анимационни филми и танц на фонтани пресъздава някои от най-великите истории на Walt Disney Animation Studios и Pixar. Ключов момент от програмата са емблематични песни на Disney, които ще звучат на български език и имат за цел да свържат различните поколения.“ – сподели Ирина Тотова-Маринова, вицепрезидент, телевизионни мрежи и регионален мениджър на Disney за Балкани.

Шоуто се реализира в партньорство с община Пловдив и Visit Plovdiv.

Можете да се насладите на завладяващото музикално шоу с фонтани „Disney: Лято на историите“ на 1 юни от 21:30 часа, както и всяка събота през юни и юли в същия час на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина, Пловдив.