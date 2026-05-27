Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, които предвиждат увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли.

Според внесените текстове минималният размер на пенсията трябва да нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Предложението цели пенсионерите с най-ниски доходи също да получат предвиденото осъвременяване по т.нар. швейцарско правило, което тази година е в размер на 7,8%.

Промяната се налага заради действието на удължителния бюджет, при който част от разходите на държавата продължават да се изпълняват по старите параметри до приемането на нов финансов план.

В програмата на парламента за седмицата е включено и първото четене на промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Очаква се в четвъртък депутатите да обсъдят и изменения в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а в петък да се проведе редовният парламентарен контрол.