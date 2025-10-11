Повече от 270 лекари, учени и специалисти по уши, нос и гърло от страната и чужбина се включиха в XIX Национален конгрес по оториноларингология, който се проведе в Правец. Събитието беше организирано от Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и традиционно се превърна във важен форум за обмен на знания и опит в областта на УНГ болестите.

Конгресът беше открит с приветствие от председателя на управителния съвет на сдружението проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

По време на церемонията беше прочетен и поздравителен адрес от министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

Научната програма включваше множество доклади, разделени по тематични сесии — ринология, ларингология, отохирургия, аудиология, отоневрология, онкология, детска оториноларингология и социално значими аспекти на специалността. Сред акцентите беше и кръглата маса „Добри медицински практики в областта на онкологичните заболявания в ОРЛ“, модерирана от доц. Юлиан Рангачев.

Форумът привлече и впечатляващ международен интерес — сред гост-лекторите бяха изявени специалисти от Европа, Азия и САЩ, включително Prof. Andrzej Zarowski, Prof. Kornkiat Snidvongs, Prof. Piotr Skarzynski, Prof. Nuri Özgirgin и други. Някои от тях се включиха дистанционно чрез онлайн връзка.

Българските участници, сред които проф. Диляна Вичева, проф. Николай Сапунджиев, доц. Тодор Попов и доц. Христо Златанов, представиха доклади с фокус върху иновациите и практическите предизвикателства в УНГ медицината у нас.

Особен интерес предизвика паралелният симпозиум „Otosurgery and Hearing Implants Over Time“, организиран със съдействието на Европейската академия по отология и невроотология. В рамките на симпозиума бяха представени последните постижения и технологии в областта на хирургията на уши и слуховите импланти.

Традиционната гала вечеря завърши с връчването на награди от управителния съвет на сдружението на най-добре представилите се лектори – д-р Станислав Илчев, д-р Мая Никова и д-р Любен Димитров, които получиха ваучери за УНГ инструментариум.

В рамките на събитието се проведе и годишното Общо събрание на сдружението, на което бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с бъдещото развитие на специалността и продължаващото обучение на специалистите.