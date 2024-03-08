График за почистване на дъждоприемните шахти от 11 до 17 март

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив и следващата седмица продължава по график. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 11 март (понеделник): бул. „Освобождение“ – от ул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източното платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Освобождение“ – от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Санкт Петербург“ (западното платно), бул. „Санкт Петербург“ (северното платно), надлез „Родопи“.

На 12 март (вторник): бул. „Васил Априлов“ – от кръговото срещу Централна гара до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“.

На 13 март (сряда): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Васил Априлов“ – от моста на Марица до Голямоконарско шосе.

На 14 март (четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 15 март (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, ул. „Коматевско шосе“.