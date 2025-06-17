График за почистване на дъждоприемни шахти от 16 до 20 юни

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 16 юни (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ – западно платно, р-н Източен в пространството между ул. „Удроу Уилсон“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Ландос“;

На 17 юни (вторник): бул. „Христо Ботев“ и „Коматевски транспортен възел“, р-н Източен в пространството между ул. „Удроу Уилсон“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Ландос“;

На 18 юни (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „Д.Талев“, ул. „Даме Груев“;

На 19 юни (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ – южно платно от бул. „Освобождение“ до изход на града и надлез на пл. „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от пътен възел „Родопи“ до бул. „Менделеев“ и южно платно от бул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел „Родопи“;

На 20 юни (петък): район „Западен“ с вътрешни улици граници: бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, ул. „Ясна поляна“, р-н Южен в пространството между бул. „Кукленско шосе“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Македония“, бул. „Н.Вапцаров“.