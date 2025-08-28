Без вода в Остромила и Филипово

Авария на водопровод на ул.“Победа“№76 в квартал Филипово остави живущите в близост без вода.

В централната част на града също има ВиК проблеми – авария е станала на кръстовището на бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул.“Архитект Камен Петков“ до Централни гробища. Недалеч, районът на ул.“Княз Черказки“ №17 също е без водоснабдяване заради ремонтни дейности.

Без вода са и живущите около ул.“Радецки“ №24.

На ул. „Остромила“ е аварирал водопровод – районът е без вода.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места д абъде възстановено до 17 часа днес.

Множество аварии има и в Асеновград – в квартал Изток бл.10, на ул.“Орфей“ №6, на ул.“Оборище“ №56 и на ул.“Черни връх“.

С нарушено водоподаване са следните населени места: Яворово, Войнягово, Устина, Ахматово, Градина, Долна махала и Мало Крушево.