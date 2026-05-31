Фестивалът „Сцени на Марица“ се завръща

Фестивалът „ Сцени на Марица” ще се проведе за втора поредна година. Негови съорганизатори са Народно читалище „Христо Г. Данов 1904г.“ и Музикална къща „Престо“.

Една от основните идеи и цели на фестивала „Сцени на Марица“ е да представи културите на различните етнически общности, живеещи в България, както и дейността на чуждестранните културни центрове на територията на страната. Във фестивалната програма участват и артисти от чужбина, а на една сцена заедно се изявяват деца и възрастни, любители и професионалисти.

Тази година участниците ще бъдат от България, Испания, Бразилия, Румъния, Турция, Куба, Гърция, Швейцария и други държави.

В програмата са включени разнообразни прояви, свързани с музика, театър, танц, поезия и визуални изкуства.

За обогатяване на фестивалната програма са поканени представители на различни културни центрове и етнически общности, сред които Народно читалище „Христо Г. Данов 1904г.“, Читалище „Шалом Алейхим 1945г.“, Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк 2003г.“, ученици от Средно музикално училище „Добрин Петков“, както и вокална група „Йеразанг“ Център за Азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски” и др.

„През вековете реките са били естествено място за срещи между хора от различни общности- пространства, в които са се обменяли идеи, традиции и културни ценности“, обясняват организаторите.

В рамките на фестивала със симфоничен концерт ще бъде отбелязана 70-годишнината на маестро Мичо Димитров – почетен гражданин на град Пловдив. Концертът ще се състои на 5 юни от 19:00 часа в залата на Голямата базилика.

Тази година фестивалът ще оживее на няколко от емблематичните сцени на град Пловдив, превръщайки ги в пространство за среща на различни култури, традиции и изкуства.

Библиотеката на Народно читалище „Христо Г. Данов 1904г.“ 4ти юни, четвъртък, начало 18.00 часа – „Докоснат от Бог” – 100 години – Васко Абаджиев – Музикалният гений на 20ти век , участват : Мичо Димитров – цигулка, Анна Танчева – актриса, Ирен Капеловска – пиано. Автор- Емилия Цанкова .

5ти юни, петък, 18.00 часа – Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей – концерт на млади таланти – начало 18.00 часа.

6ти юни, събота – Сцена Римски стадион.

11.00 часа – Концерт „Приятелство”

Участват деца и младежи от читалища, музикални школи и музикални училища от Пловдив и страната, както и представители на чужди етноси и култури.

16:00 ч. – Градинка Седмото тепе

Артистични работилници

17:00 ч.

Сцена Римски стадион

Театрална постановка „Изгубената фея“

17.45ч.

Литературна вечер на азербайджански и турски език и в превод на български, организирана от Центъра за азербайджански език и култура в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и студенския Клуб по тюркски езици и култури.

18.15 ч.

Сцена Римски стадион

Вокален ансамбъл „Pro belcanto“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Диригент: Алия Хансе

Участници от НЧ „Х.Г.Данов 1904г.” – Етно хор „Зефира” с диригент Силвия Методиева, джаз дуо Илко Василев и Николай Нейчев

Фестивалната вечер на 6ти юни събота от 20.30 ч., ще продължи в атмосферата на Стария град, на сцената на бар „Малките конюшни“.

Всички събития са с вход свободен