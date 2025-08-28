Двама остават в ареста по делото за смъртта на дете при парасейлинг в Несебър

Ден след влизането в сила на новия закон за по-строг контрол върху атракционните дейности, тримата обвиняеми за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда в Бургас.

На последното заседание двама служители на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, бяха оставени в ареста. Това са морякът Камен Тенев, управлявал лодката, и Петко Стефанов, сочен за отговорник на водната база. И двамата настояват да бъдат освободени.

Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5000 лева, ще поиска сумата да бъде намалена.

