Военни хеликоптери и F-16 ще летят над Пловдив заради „ХЕМУС 2026“

Демонстрации на Военновъздушните сили ще се проведат между 1 и 6 юни над града и района на Международния панаир

Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника по време на XVII Международна изложба на отбранителна техника „ХЕМУС 2026“ в Пловдив.

От ВВС информират гражданите и гостите на града за предстоящите полети и демонстрации в периода от 1 до 6 юни, които ще се провеждат над града и в района на Международен панаир Пловдив.

На 1 юни между 18:00 и 19:00 часа един вертолет Ми-17 и един AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив. Машините ще изпълнят тренировка за демонстрация на способности в района на Международния панаир и река Марица съвместно със Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.

На 3 юни програмата предвижда няколко отделни демонстрации.

Между 08:00 и 09:00 часа вертолет „Кугар“ ще извърши пребазиране с кацане на територията на Международния панаир за участие в статичния показ на изложението.

Най-голям интерес се очаква към полета на два многоцелеви изтребителя F-16 Block 70 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. Те ще прелетят над Международния панаир и централната градска част между 11:00 и 12:00 часа.

По-късно същия ден – между 17:00 и 19:00 часа – вертолетите Ми-17 и „Кугар“ отново ще изпълнят демонстрации на малка височина в района на панаира.

На 4 и 5 юни, между 09:00 и 10:00 часа, вертолет AS 532 AL „Кугар“ ще извършва прелитания над Пловдив с кацане в района на Международния панаир като част от статичния показ на изложението.

От Военновъздушните сили призовават гражданите да не се притесняват от ниските прелитания и засиленото присъствие на военна авиация над града през следващите дни.

Снимки: Bulgarian Air Force