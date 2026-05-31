Огромен клон падна в Цар-Симеоновата градина

Голям инцидент за малко бе избегнат днес в Цар-Симеоновата градина в центъра на Пловдив. Огромен клон от едно от дърветата в парка се е отчупил и е паднал на земята, докато алеите са били пълни с хора и деца.

По думите на очевидци клонът е бил напълно изгнил отвътре. На място ясно се вижда, че дървесината е силно компрометирана, което поставя въпроси за състоянието на част от дърветата в един от най-посещаваните и поддържани паркове в града.

Според свидетели инцидентът няма връзка с краткия дъжд и бурята, преминали над Пловдив преди малко. Клонът се е отчупил преди това вследствие на лошото си състояние, а не заради силен вятър.

За щастие при падането му не е имало хора на мястото и няма пострадали. Районът е бил обезопасен.

Случаят отново повдига темата за необходимостта от редовни огледи на дърветата в градските паркове, особено на тези с видими признаци на стареене и заболявания. Цар-Симеоновата градина е сред най-посещаваните зелени пространства в Пловдив и ежедневно се използва от семейства с деца, възрастни хора и туристи.